Fly Arystan в июне запустит рейсы в Баку из Астаны

Со 2 июня казахстанский лоукостер Fly Arystan запускает регулярные пассажирские рейсы между столицами Казахстана и Азербайджана, сообщает комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам на воздушных судах “Эйрбас- А320”. По данному авиамаршруту также регулярные рейсы выполняются авиакомпанией Azerbaijan Airlines с частотой 2 раза в неделю», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в настоящее время регулярные рейсы по направлению в Азербайджан выполняются по маршрутам Алматы – Баку авиакомпанией Air Astana с частотой два раза в неделю, Актау – Баку авиакомпаниями Fly Arystan и Azerbaijan Airlines по три раза в неделю, а также Актобе – Баку авиакомпанией Qazaq Air два раза в неделю.

«Таким образом, количество регулярных полетов, выполняемых между странами, будет увеличено до 14 рейсов в неделю», - отмечается в сообщении КГА.