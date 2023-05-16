Минкультуры и Мининформации не освоили больше всего бюджетных средств – Жамаубаев

За четыре месяца этого года государственные органы не освоили 55 млрд тенге, причем наибольшие суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, информации и общественного развития, экологии, а также цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил заместитель премьер-министра - министр финансов Еруслан Жамаубаев. Лидерами неосвоения среди регионов он назвал Алматы, Астану, Атыраускую и Туркестанскую области.

«Расходы государственного бюджета исполнены на 98,6%, республиканского – на 99%, местных бюджетов – на 98,6%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 7 трлн тенге, неисполнение составило 72 млрд тенге, из них 16 млрд тенге – экономия, не освоено – 55 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, информации и общественного развития, экологии и природных ресурсов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности», - сказал Жамаубаев.

По его словам, основными причинами по-прежнему остаются длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений, оплата, произведенная за фактически оказанный объем услуг, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ и счетов-фактур.

За этот же период расходы местных бюджетов составили 3,3 трлн тенге, не исполнено, по словам вице-премьера, 47 млрд тенге. Кроме того, в этом году регионам предусмотрено порядка 2 трлн тенге целевых трансфертов. На 1 мая им выделено 473 млрд тенге, из которых не освоено 14 млрд тенге. Как сообщил Жамаубаев, наибольшее неосвоение сложилось в городах Астана и Алматы, Атырауской и Туркестанской областях.