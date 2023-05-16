Кредитование бизнеса в Казахстане в 2022 году выросло на 14 % – Нацбанк

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Национального банка за 2022 год: доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики, мерах по обеспечению финансовой стабильности и состоянии золотовалютных резервов Нацбанка, а также активах Национального фонда.

«Президент был проинформирован о том, что по итогам 2022 года долларизация снизилась до 31,6%, объем кредитования банками второго уровня экономики увеличился на 23,3% до 22,8 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу – на 13,9% до 9,6 трлн тенге. Кредиты экономике в расширенном определении за 2022 год выросли на 21,7% и по состоянию на 1 января 2023 года составили 28,9 трлн тенге», - сообщила пресс-служба президента.

По данным Национального банка, валовые международные резервы за 2022 год увеличились на $1,2 млрд и составили $90,8 млрд, в том числе золотовалютные резервы – $35,1 млрд, активы Национального фонда – $55,7 млрд. Доходность пенсионных активов ЕНПФ с момента консолидации в 2014 году в годовом выражении составила 9,33%.

В Нацбанке также доложили, что международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings подтвердили суверенный рейтинг Казахстана на уровне «ВВВ» с прогнозом «стабильный».

В целом Касым-Жомарт Токаев одобрил годовой отчет Нацбанка, но отметил, что основными проблемами экономики остаются инфляция, макроэкономическая и энергетическая нестабильность. Он подчеркнул, что международные организации прогнозируют значительное замедление глобального роста с 6,2% в 2021 году до 3,4%, по оценкам МВФ, и усиление ценового давления.

«Все это влияет на экономическое развитие нашей страны и указывает на необходимость еще более слаженной и эффективной работы Правительства, Национального банка и других государственных органов», - сказал глава государства.