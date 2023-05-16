Саткалиев утверждает о прогрессе в ситуации с безработными Жанаозена, они заявляют обратное

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявляет о «постоянном диалоге» с уволенными нефтяниками Жанаозена и о том, что часть сотрудников уже трудоустроены. Однако сами рабочие говорят об отсутствии прогресса в переговорах под председательством замакима Мангистауской области Каната Кулжанова и о том, что ни одно предложение представителей власти и национальной компании не соответствует требованиям рабочих.

«Работает спецгоскомиссия. Расследуется вопрос, связанный с госзакупками “Озенмунайгаза”, изучаются вопросы, связанные с трудовыми взаимоотношениями, с условиями выполнения текущих контрактов. Этот вопрос находится на контроле госорганов и местных органов власти, идет постоянный диалог», – заявил в кулуарах правительства во вторник министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Он уверяет, что часть рабочих уже трудоустроены, а также сообщил, что были объявлены долгосрочные конкурсы на срок до трех лет.

«По итогам переговоров договорились об установлении льготных условий работы для сотрудников нефтесервисных компаний. И в рамках конкурсных процедур компаний, которые будут выигрывать, берут на себя обязательства по трудоустройству данных работников. Часть работников ставит вопрос непосредственно по устройству в “Озенмунайгаз”», - добавил министр.

Однако по словам одного из рабочих, Есенжана Әбдірахимұлы, работу предлагали не всем.

«“БерАли” пригласил не всех бастующих рабочих, а только бывших. Но даже не все согласились на это, потому что работа непостоянная, зарплата меньше и объем работы на два-три месяца. Так же нет ЕСОТа (единой системы оплаты труда – В.) и необходимых условий труда, соответствующих законам. Мы готовы пойти в подрядные организации, в которых есть условия безопасности и качественного труда. Требующих пойти именно в “Озенмунайгаз” я еще не видел», - сказал Әбдірахимұлы.

Ранее рабочим предложили рабочие места в компании «Мөлдір Мұнай Сервис», однако рабочие заявили о неисправности техники и отсутствии условий.

«Мы ездили проверять условия 5 мая. Они просто покрасили старую технику, где-то была сварка, но она остается неисправной», - сообщил Әбдірахимұлы.

Несмотря на требования рабочих об участии правительства в переговорах, по словам Әбдірахимұлы, представители министерств и депутаты до сих пор в этом не участвуют.

«Переговорами не удовлетворены. Говорят, что нашли тех, кого трудоустроили незаконно, но никаких фамилии и имен нет. Хотели отправить письмо в Астану для участия депутатов, но мы считаем, что это долго, и пригласили сюда. Не знаю насчет приезда, но говорили о созвоне по Zoom с представителями министерства энергетики, министерства труда и социальной защиты и депутатов», - пояснил рабочий.