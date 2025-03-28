Количество отказов на оформление РВП в Казахстане вырастет, заявили в МВД

В министерстве внутренних дел ожидают рост отказов при оформлении или продлении разрешения на временное проживание для иностранцев в Казахстане. Это связано с цифровизацией процессов, заявил в пятницу в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций председатель комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков.

«В этой части (цифровизации – В.) мы развиваемся и дальше. В будущем ожидаются, наверно, еще более массовые такие отказы, если будут нарушаться общие правила подачи заявления на получение разрешения на временное проживание», - сказал Аталыков.

Комментируя вопрос о том, что иностранцы чаще стали получать отказы при оформлении либо продлении РВП, он отметил, что это связано с цифровизацией органов внутренних дел. И больше всего таких случаев происходит в Астане и Алматы, так как в этих городах тестируют в пилотном режиме автоматизацию этих процессов.

«То есть система видит, допустим, если мигрант нарушает сроки или уже нарушил сроки пребывания, и автоматически отказывает. Были факты, когда иностранцы выезжали за пределы Казахстана, обновлялся срок из пребывания, и они снова заезжали. Так вот теперь по законодательству лимит пребывания в Казахстане 90 дней в течение полугода. То есть, исчерпав лимит, повторно заехать нельзя. Но были исключения, когда лица, которые имеют РВП, минуя эти правила, могли заехать в Казахстан», - объяснил председатель комитета.

Он подчеркнул, что такие факты не были массовыми, но порой «коллеги пропускали выдачу таких разрешений». Теперь же за счет цифровизации такие факты исключаются, и система выдает отказ, отметил Аталыков.