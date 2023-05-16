Государственный долг Казахстана находится в безопасных пределах – Годунова

Государственный долг Казахстана находится в безопасных пределах, и даже сократились внешние заимствования, однако страна тратит слишком много из доходов бюджета на его обслуживание и погашение, заявила во вторник в мажилисе в ходе презентации отчета правительства и высшей аудиторской палаты по исполнению республиканского бюджета за 2022 год председатель палаты Наталья Годунова. Кроме того, по ее словам, есть риск, что правительственный долг к 2030 году вырастет до 49% при ограничении в 27%.

«Задачи по преодолению дефицита и достижению сбалансированности бюджета решаются недостаточно эффективно. Формальное соблюдение ненефтяного дефицита обеспечено за счет увеличения его предельного значения при уточнении бюджета. То есть процент, который нельзя превышать, просто подняли с 8,1% до 10,2% к ВВП. Соответственно, 8,3% к ВВП находится в том коридоре, который был установлен», - сказала Годунова.

Вместе с тем, по ее данным, сокращение финансирования дефицита за счет внешнего заимствования отмечается в 17 раз, что является очень хорошей тенденцией.

«Мы несколько лет говорили о том, что у нас растет внешнее заимствование, соответственно, там появляются валютные риски. Поэтому сокращение финансирования дефицита за счет внешнего заимствования – это отличная тенденция», - добавила председатель высшей аудиторской палаты.

В целом, по ее словам, государственный долг находится в безопасных пределах, его предельный уровень установлен в размере 32% к 2030 году, сейчас он сложился в размере 24,6% к ВВП. В то же время на погашение и обслуживание займов использовано 25% от всех доходов и 16% расходов республиканского бюджета, или 2,9 трлн тенге.

«Вот если говорить о 25% всех доходов, мы считаем, что это все-таки много», - подчеркнула Годунова.

Также, добавила она, существует риск увеличения правительственного долга к 2030 году.

«Ограничение у нас 27% к ВВП к указанному периоду. Эксперты прогнозируют увеличение долга до 49%», - заключила она.