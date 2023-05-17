Жаркое и засушливое лето прогнозируют синоптики в Казахстане

Согласно консультативному прогнозу синоптиков, лето в Казахстане ожидается жарким и засушливым. На большей части страны будет дефицит осадков, а температура воздуха выше нормы.

По данным «Казгидромета», июнь ожидается жарким на большей части страны, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны (норма: +18+23°С на большей части Казахстана, +24+28°С – в юго-западной половине страны, +7+17°С – в горных районах юго-востока и востока республики).

В июле на большей части Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в южных регионах страны – выше нормы на 1° (норма: +18+24°С на большей части РК, +25+30°С – в южной половине страны, +9+17°С – в горных районах юго-востока и востока республики).

Август также ожидается жарким на большей части страны, температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°, и лишь в северо-западной половине республики ожидается около нормы (норма: +20+28°С на большей части страны, +16+19°С – в северо-восточной половине страны, +11+15°С – в горных районах востока и юго-востока республики).

В целом, по данным синоптиков, в северо-западной и северо-восточной половине Казахстана, с прохождением фронтальных разделов и поступлением порций холода из районов Северных морей, возможно колебание температуры воздуха днем от +30+38 °С до +15+20°С, и в то же время в юго-западной половине республики в отдельные дни столбики термометров могут достигать отметки +40+45°С. Жаркие дни будут сменятся прохладными днями с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром.

«Что касается осадков, то в целом летом на большей части республики ожидается дефицит осадков. Количество осадков в пределах климатической нормы прогнозируется: в июне на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке и в горных районах юга страны; в июле – в северо-западной части; в августе – в северных, восточных, юго-восточных регионах Казахстана», - отмечается в прогнозе.