Протестовавшие возле ГЦПНК кинематографисты получили штрафы в размере 70-170 тыс. тенге

В Алматы оштрафованы режиссеры и сценаристы, которые на прошлой неделе собирались у Государственного центра поддержки национального кинематографа (ГЦПНК), чтобы выразить несогласие с итогами предварительного отбора на питчинг проектов. Каждый из 7-8 человек получил штрафы в размере 70-170 тыс. тенге, сообщает Радио Азаттык.

«Позавчера звонили мне. Всех, кто организовал тогда акцию протеста, осудили, наложили немалый штраф за то что провели неразрешенный митинг. Но у нас это был не митинг, а просто акция-перформанс. Мы не выдвигали политические требования, мы выдвигали производственные культурные требования», − заявил глава студии Ата prodaction Гали Мырзашев, занимающийся анимацией в кино.

Участники пресс-конференции заявили, что не согласны с решением о штрафе, но добавили, что будут его оплачивать, так как подчиняются закону, но «хотели бы, чтобы деньги пошли сиротам».

«С решением о штрафе не согласны. Мы просили заменить нам штраф на 15 суток ареста, так как мы сейчас безработные, денег нет. Но они вынесли одностороннее решение. Я думаю, решение было у них готово. Мы не согласны с решением», — сказал в комментарии Азаттыку актёр Азамат Шаргын.

Он добавил, что их проблема должна быть донесена до правительства и президента: «Мы не остановимся. Если проблема не решится, то мы так же соберёмся на митинг и перед министерством культуры, и [перед] Акордой. Мы заявляем, что нас не остановить преследованиями, штрафами и арестами на 15 суток».

12 мая в Алматы прошел митинг кинематографистов против нечестных результатов отбора кинокартин на конкурс ГЦПНК. Они потребовали отменить итоги предварительного отбора фильмов на конкурс ГЦПНК, организовать встречу с министром культуры, а также отправить руководство центра поддержки кино в отставку и начать в отношении него следствие.

По словам кинематографистов, их проблемы связаны с принятым в 2019 году законом о кино. Они утверждали, что документ содержит в себе коррупционную составляющую, поскольку большую часть его правил, регламентирующую проведение отбора проектов на питчинг ГЦПНК, можно трактовать свободно, необоснованно отказывая кому-то в участии. В 2023 году из-за этого к питчингу не были допущены 153 проекта (55% от общего числа заявок).