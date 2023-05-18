Ремонт будет проведен в том числе на проспекте Абая
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Несколько магистральных улиц отремонтируют в центре Алматы
Фото Жанары Каримовой

В июне в Алматы начнется средний ремонт 11 улиц районного значения и 5 магистральных улиц, сообщил аким города Ерболат Досаев в четверг на встрече с жителями Алмалинского района.

По его данным, будет отремонтировано 25 км улиц, на это из местного бюджета выделено 4,3 млрд тенге.

Ремонтом, в частности, будет охвачен магистральный проспект Абая – от пересечения с улицей Тлендиева до проспекта Достык. Отремонтируют также улицу Байзакова – от улицы Тимирязева до проспекта Райымбека и другие улицы.

Досаев также проинформировал, что в июне в Алматы планируют начать пробивку улицы Айтеке би между улицами Байтурсынова и Досмухамедова. Сейчас дорога здесь перекрыта хозяйственными постройками, неподалеку от участка расположена также АЗС.

По улице Айтеке би располагается новое здание городского суда Алматы, строительство которого началось несколько лет назад, а потом фактически было заморожено.

По информации Досаева, в 2023 году в Алматы запланирован также ремонт 69 дворов и текущий ремонт 47 фасадов малоэтажных жилых домов.

До 20 июня будет завершено обустройство пешеходной улицы имени Байсеитовой, которое продолжается уже больше года и сроки завершения которого уже сдвигались. Аким также вновь сообщил о планах «начать благоустройство и реконструкцию сквера Алии и Маншук со сроком завершения до конца года».

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