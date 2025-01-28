Токаев поручил ускорить развитие трансказахстанского железнодорожного коридора

Президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства заявил, что Казахстану стоит эффективно использовать преимущество в международной конкуренции за провоз грузов и поручил ускорить развитие трансказахстанской железнодорожного коридора.

«Необходимо ускорить развитие трансказахстанского железнодорожного коридора, который станет ключевым звеном Транскаспийского маршрута», – сказал он.

Кроме того, президент поручил приступить к строительству новой железнодорожной ветки Мойынты – Кызылжар и модернизировать особо загруженные участки магистрали от станции Кызылжар до порта Актау.

Также, по его словам, предстоит расширить участок Алтынколь – Жетыген. Президент отметил, что это значительно усилит потенциал транспортного коридора между Китаем и Центральной Азией.

Токаев также отметил, что необходимо завершить проекты по цифровизации железнодорожных перевозок.

«Следует сосредоточиться на развитии мультимодальных транспортных узлов, которые позволяют интегрировать перевозки всеми видами транспорта. Нынешний и следующий годы должны стать прорывными в работе в этом направлении», – заключил он.