Токаев поручил ускорить развитие трансказахстанского железнодорожного коридора

Он также поручил построить одну новую железнодорожную ветку и модернизировать существующие
Президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства заявил, что Казахстану стоит эффективно использовать преимущество в международной конкуренции за провоз грузов и поручил ускорить развитие трансказахстанской железнодорожного коридора.
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