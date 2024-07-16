Казахстан планирует увеличить транзит газа в Узбекистан, Кыргызстан и Китай

Речь идет о российском, туркменском и узбекском газе
Тамара Вааль, Астана, Власть
В этом году Казахстан планирует увеличить транзит российского газа в Узбекистан и Кыргызстан, а также транзит туркменского и узбекского газа в Китайскую Народную Республику, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
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