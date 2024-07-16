Казахстан планирует увеличить транзит газа в Узбекистан, Кыргызстан и Китай

В этом году Казахстан планирует увеличить транзит российского газа в Узбекистан и Кыргызстан, а также транзит туркменского и узбекского газа в Китайскую Народную Республику, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«В октябре 2023 года был запущен транзит российского газа в Республику Узбекистан. В 2023 году было протранспортировано 1,28 млрд кубометров, в этом году планируем увеличить до 3,8 млрд кубометров с дальнейшим увеличением до 11 млрд кубометров в год», - сказал Саткалиев.

Также, по его словам, «устойчивый рост» показывает транзит туркменского и узбекского газа в Китай. Саткалиев сообщил, что Казахстан в этом году планирует увеличить транзит до 37,1 млрд кубометров. Как отмечается в справочной информации, увеличение в сторону КНР составит +1,5 млрд кубометров.

Кроме того, по словам министра, на стадии обсуждения находится вопрос наращивания транзита российского газа в сторону Кыргызстана.