Россельхознадзор ранее опроверг слова министра Сапарова
Минсельхоз Казахстана признал, что ограничения на ввоз сельхозпродукции в Россию остаются
ФОТО ELDALA.KZ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Несмотря на заверения министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова о том, что Росельхознадзор снял все ограничения на ввоз казахстанской сельхозпродукции в январе, в ведомстве все же признали, что запрет остается. Накануне Россельхознадзор опроверг заявление министра.

«Временные ограничения на импорт в РФ действуют по пшенице, чечевичным и масличным культурам, однако вследствие того что РФ полностью покрывает свои потребности по данным видам продукции, российский рынок не является целевым для казахстанских производителей», - говорится в заявлении Минсельхоза в пятницу.

В ведомстве отметили, что в ходе переговоров Сапарова с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут в январе были сняты вопросы, касающиеся транзита сельхозпродукции из Казахстан через Россию.

«Отвечая на вопрос (журналистов – В.) о снятии ограничений Россельхознадзором министр сельского хозяйства Сапаров подчеркнул, что с российской стороны нет вопросов касательно транзита», - подчеркнули в Минсельхозе, добавив, что переговоры для урегулирования ситуации стороны проводят на постоянной основе.

Накануне Россельхознадзор опроверг слова Сапарова о снятии ограничений по импорту казахстанской сельхозпродукции на территорию России.

«Учитывая поступающие обращения участников зернового рынка, Россельхознадзор информирует, что в настоящее время действуют введенные с 17 октября 2024 года временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана пшеницы, чечевицы и семян масличного льна, которые не распространяются на транзит указанной продукции при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна из ж/д вагонов в трюмы судна», - заявили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что транзит вышеперечисленной продукции казахстанского происхождения в третьи страны через территорию России возможен только через определенные морские порты, инфраструктура которых позволяет осуществлять прямую перевалку зерна в судно, исключающую риск распространения карантинных вредных организмов по территории России.

11 февраля в ходе брифинга в правительстве Айдарбек Сапаров, отвечая на вопрос журналиста «Власти» о том, когда будут сняты ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации казахстанской пшеницы, чечевицы, семян льна и другой сельхозпродукции, введенные 17 октября 2024 года, заявил: «По этому вопросу я специально съездил в Москву, встретился с министром сельского хозяйства, руководителем Россельхознадзора. Вопросы по зерновым, бобовым, масличным культурам сняты. Вагоны, как раньше на перевалке, не стоят сейчас. Мы это оперативно решили, отгружают экспорт». На уточняющий вопрос о том, что в январе вопрос был полностью снят, Сапаров также подчеркнул: «Полностью снят».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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