Запрет вступит в силу 1 января следующего года
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Монтана первым среди штатов США запретит использование TikTok
Фото Vox

Монтана станет первым штатом в США, который вводит запрет на использование китайской соцсети TikTok. Губернатор штат Грег Джианфорте в среду подписал соответствующий закон, который вступит в силу 1 января следующего года, пишет ВВС.

TikTok столкнулся с расследованиями по всему миру из-за растущих опасений, что платформа используется китайским правительством для слежки за пользователями.

Губернатор Джианфорте заявил, что подписание закона является «нашим приоритетом по защите жителей Монтаны от слежки со стороны китайской Компартии».

TikTok в своем заявлении отметил, что соцсеть используется сотнями тысяч жителей Монтаны. Платформа, как ожидается, оспорит решение о запрете в суде.

Закон о запрете TikTok был принят законодателями Монтаны в апреле, за это проголосовали 54 депутата, 43 выступили против.

Закон сделает незаконным наличие приложения TikTok в сервисах для скачивания. Гиганты вроде Apple и Google могут столкнуться со штрафами в размере до $10 тыс. в случае, если приложение будет по-прежнему доступно в их сервисах приложений на территории Монтаны.

По данным TikTok, в целом в США у платформы до 150 млн. пользователей. В марте правительство США уже заявляло, что ожидает смены владельца платформы иначе она может быть заблокирована на национальном уровне.

TikTok владеет китайская компания ByteDance. Она неоднократно отвергала свои связи с китайскимправительством.

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