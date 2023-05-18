Более 1,5 тыс. сайтов с противоправным контентом заблокировали в Казахстане с начала года

В Казахстане с начала года выявлено более 5 тыс. сайтов с противоправным контентом, заблокированы более 1,5 тыс. сайтов, сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров на брифинге в СЦК.

«Только в этом году нами выявлено более 5 тысяч таких сайтов, более 1,5 тысяч на сегодня заблокировано. Большая работа проводится совместно с министерством просвещения и МИОР по профилактике и безопасности нахождения детей в интернете», - цитирует Зулхаирова агентство «Казинформ».

Он также заявил, что более 60% всех преступлений против половой неприкосновенности детей совершается лицами из близкого окружения.

«Это отцы, отчимы, близкие знакомые и т.д.», - уточнил он.

Остальные порядка 40% преступлений совершается в результате «добровольного акта с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», отметил Зулхаиров. Такие преступления в Казахстане чаще всего совершаются лицами в возрасте от 18 до 25 лет. И, как считают в МВД, «основная проблема – моральное воспитание и большой вред, который приносит нам интернет-пространство».