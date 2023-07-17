Но это при условии достаточного полива
Синоптики ожидают высокий урожай сахарной свеклы в Жамбылской области и области Жетысу
ФОТО ELDALA.KZ

«Казгидромет» дал прогноз по урожайности кукурузы и сахарной свеклы в стране. Причем прогноз по сахарной свекле ожидается благоприятный, но при условии достаточного полива, в противном случае будет «недобор урожая».

«Урожайность сахарной свеклы в Жетысуской и Жамбылской областях ожидается выше многолетних значений. Прогноз разработан при условии, что растения на полях получают вегетационную поливную норму воды. Однако если нормы и сроки вегетационных поливов овощных культур не соблюдаются, то возможен недобор урожая по сравнению с прогнозным», - сообщили синоптики.

Урожайность кукурузы на зерно прогнозируется в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетысу в основном выше среднемноголетних значений, около многолетней нормы – в Илийском районе Алматинской области, Жамбылском районе Жамбылской области и в окрестностях города Туркестан.

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