Отсутствие бензина АИ-95 на заправках связано с логистикой, заявляют в КМГ

В Казахстане нет дефицита бензина марки АИ-95, а если на некоторых заправках его нет, то это связано исключительно с логистикой и большими расстояниями, заявил во вторник в ходе брифинга заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев.

«Да, приходят сообщения, что на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. Это, в первую очередь, связано с логистикой. Потому что, допустим, доставка ГСМ с запада в южные регионы может занять две недели. То есть сам продукт есть, но он сейчас находится в движении, на подходе. Все-таки страна у нас очень большая, расстояния очень большие, и именно логистика у нас занимает определенное время», - объяснил отсутствие АИ-95 на заправках Макеев.

Он отметил, что если есть «острая необходимость», то КМГ совместно с министерством энергетики и нацкомпанией «Казахстан темир жолы» могут обеспечить зеленый коридор для транспортировки бензина. Однако «физическое время транспортировки» поменять невозможно, добавил Макеев.

«Это все-таки физика движения, как вы понимаете. Есть определенные прерывания поставок. Извлекаем уроки, смотрим, где, какие недостатки у нас есть в этом отношении. Нужно понимать, что это не самый простой процесс. Мы эту критику признаем, над этим работаем». - заверил он.

В целом, подчеркнул он, объемы по плану производства АИ-95 в Казахстане полностью выполнены.