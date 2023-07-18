Серика Кудебаева за побег из страны осудили на шесть месяцев

Бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева за побег из страны в ходе судебного разбирательства над ним по делу о январских событиях Кегенский районный суд приговорил к шести месяцам лишения свободы, сообщает КазТАГ .

По информации агентства, суд признал Кудебаева виновным по части 1 статьи 392 (умышленное незаконное пересечение государственной границы) УК РК и назначил ему наказание в виде шесть месяцев лишения свободы. По совокупности наказания и путем частичного сложения к ранее назначенным 10 годам заключения прибавилось лишь три месяца. Таким образом, общий срок отбытия наказания Кудебаева составит 10 лет и 3 месяца.

28 апреля Талдыкорганский суд приговорил бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Он обвинялся в превышении власти и должностных полномочий, а также в совершении пыток во время январских событий. В период судебного разбирательства Кудебаев, нарушив избранную в отношении него меру пресечения, скрылся от суда и был объявлен в межгосударственный розыск. Он покинул Казахстан 23 марта, выехав сначала в Кыргызстан, а оттуда – в Турцию. 27 апреля Генпрокуратура сообщила, что Серик Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан.