444,5 млрд тенге составили расходы на охрану окружающей среды в Казахстане в 2022 году

444,5 млрд тенге составили расходы на охрану окружающей среды в 2022 году в Казахстане. С 2021 года они увеличились на 6,6%. Основным источником их финансирования остаются собственные средства предприятий, объем которых составил 354,2 млрд тенге, сообщает Бюро национальной статистики.

Самые большие объемы затрат на охрану окружающей среды отмечены в Атырауской области –100,8 млрд тенге − это 22,6% от всех затрат. За ней следуют Карагандинская (45,9 млрд тенге), Актюбинская (44,9 млрд тенге) и Павлодарская (37,3 млрд тенге) области. Меньше всего на природоохранные меры среди регионов затратили в области Жетісу – 993,2 млн тенге.

Наибольшие затраты в разрезе видов природоохранной деятельности пришлись на охрану воздуха и проблемы изменения климата 127,9 млрд тенге. Следом идут очистка сточных вод − 113 млрд тенге и управление отходами − 107 млрд тенге. На остальные виды в совокупности было потрачено 64,7 млрд тенге.

Более 92,7% затрат на охрану окружающей среды пришлись на сферу промышленности − 272,3 млрд тенге.

Основным источником финансирования затрат на охрану окружающей среды остаются собственные средства предприятий − 354,2 млрд тенге. На республиканский бюджет пришлось 5,1 млрд тенге, на местные бюджеты – 6,3 млрд тенге.