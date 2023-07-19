О начале обсуждения этого вопроса после проведения проверки сообщили в Верховном суде
Главу Сарыагашского районного суда могут снять с должности из-за незаконного приговора подозреваемому в убийстве 5-летней девочки
фото пресс-службы Верховного суда

Председатель Сарыагашского районного суда может быть снят с должности за вынесение незаконного приговора подозреваемому в убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области. О начале обсуждения этого вопроса после проведения проверки сообщили в Верховном суде.

«Верховным Судом проведена служебная проверка по факту вынесения в мае текущего года незаконного приговора в отношении подозреваемого в убийстве малолетней девочки. По итогам инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области от занимаемой должности», − говорится в сообщении ведомства.

13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась жительница села Жибек Жолы , сообщив о пропаже ее несовершеннолетней дочери. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили тело девочки с телесными повреждениями в доме одного из сельчан.

После установления личности подозреваемого жители села выступили с протестом и потребовали отдать им задержанного. По информации Акорды, подозреваемый ранее был осужден за убийство на 10 лет лишения свободы, а в текущем году был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года.

Председателем Сарыагашского районного суда является Нурказы Шетенов − он возглавляет его с 2016 года.

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