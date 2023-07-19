Аналитики Halyk Finance указали на отток порядка $20 млрд иностранных инвестиций из Казахстана за последние 5 лет

Аналитики Halyk Finance указали на отток порядка $20 млрд иностранных инвестиций из Казахстана, продолжающийся последние 5 лет. Они предложили обратить внимание на показатель чистого притока иностранных инвестиций без учета реинвестиций. Если брать его за основу, то по итогам I квартала 2023 года отток иностранных инвестиций из страны составил $601 млн.

По словам аналитиков, статистика по прямым иностранным инвестициям публикуется в Казахстане как в валовом, так и в чистом выражении. Однако правительство при планировании этого показателя использует данные по валовому притоку инвестиций. В Halyk Finance подчеркивают, что эти данные не отражают реальную ситуацию.

«К примеру, в Концепции инвестиционной политики Казахстана до 2026 года "Валовый приток прямых иностранных инвестиций" является вторым из двух целевых индикаторов (первый индикатор – «Инвестиции в основной капитал»). Вышесказанное наглядно демонстрирует, что ситуация с иностранными инвестициями в стране несмотря на внешне благоприятную картину – негативная, а ее анализ не учитывает очень важные нюансы», − говорится в

Более достоверное представление, в свою очередь, дают данные чистого притока иностранных прямых инвестиций без реинвестиций. Принимать их во внимание рекомендовали и в Национальном банке.

Согласно им в 2022 году отток иностранных инвестиций из Казахстана составил $3,8 млрд, в 2021 − $6,3 млрд, в 2020 − $1,3 млрд, в 2019 − $5,7 млрд, а в 2018 − $2,8 млрд. В сумме это почти $20 млрд.

В июле этого года Нацбанк выпустил публикацию, посвященную анализу прямых иностранных инвестиций в Казахстан. В ней финансовое ведомство отметило: «Исторически в Казахстане уделяется особое внимание показателю валового притока иностранных прямых инвестиций (ИПИ), как в совокупном выражении, так и в разрезе по регионам привлечения и секторам экономики. Однако, данных по валовому притоку ИПИ недостаточно для понимания реальной картины потоков инвестиций, так как методология такой статистики имеет свои особенности».

В международной практике, как пишут в Нацбанке, принято выделять показатель по чистому (или нетто) притоку ИПИ. Этот показатель наравне с входящими потоками инвестиций учитывает и исходящие, что дает возможность оценить ситуацию с потоками ИПИ более объективно.

Но учитывая, что валовый приток иностранных инвестиций не учитывает отток средств, а чистый приток включает невыплаченную дивидендами прибыль (реинвестиции), для получения истинной картины движения прямых иностранных инвестиций в Нацбанке считают необходимым фокусироваться на чистом притоке за минусом реинвестиций.