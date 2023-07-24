В Алматы задержали подозреваемых в сбыте фальшивых долларов

Сотрудники департамента агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы выявили группу лиц, которые подозреваются в том, что под предлогом приобретения криптовалюты намеревалась сбыть поддельные 100-долларовые купюры на $20,3 тыс., сообщила пресс-служба АФМ.

«В ходе осмотра автотранспортного средства у одного из задержанных обнаружены и изъяты поддельные денежные средства номиналом 100 долларов США в количестве 3 штук. Согласно заключению специалиста, представленные на исследования купюры номиналом 100 долларов США в общей сумме 20 600 долларов США образца 2006 и 2017 гг. не соответствуют образцам денежных знаков, выпускаемым Федеральным резервным банком США», - говорится в сообщении агентства по финмониторингу.

По данному факту начато досудебное расследование, в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.