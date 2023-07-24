Для этого нужно получить цифровую топливную карту
Казахстанцы могут покупать дизтопливо по дифференцированной цене через электронные кошельки
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Владельцы легковых автомобилей могут получить цифровую топливную карту и добавить ее в электронные кошельки Apple и Google. Как сообщили в понедельник в министерстве энергетики Казахстана, по карте можно покупать дизельное топливо по дифференцированным тарифам без предъявления водительского удостоверения.

«Цифровую топливную карту можно получить и добавить в электронные кошельки Apple и Google и покупать дизельное топливо по дифференцированным ценам (295 тенге за литр), не предъявляя водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства», - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что сервис является бесплатным и реализован совместно с Freedom Bank и АО «Национальные информационные технологии». Чтобы получить карту, достаточно зайти на сайт банка в раздел «Цифровые документы» и совершить несколько шагов онлайн за пару минут. При этом пользователям необязательно быть клиентом Freedom. Вместе с тем, уточнили в Минэнерго, открыть такую цифровую топливную карту могут владельцы только легковых автомобилей. Водители грузового транспорта могут воспользоваться сервисом только в мобильном приложении eGov mobile.

Напомним, ранее министр энергетики подписал приказ, согласно которому в Казахстане установлены дифференцированные тарифы на дизельное топливо. В частности, для водителей легковых автомобилей установлен суточный лимит в объеме 100 литров по цене 295 тенге за литр, для грузовых автомобилей – не более 300 литров в сутки по этой же цене. При превышении этих лимитов или если водители являются гражданами других государств стоимость дизельного топлива составляет 450 тенге за литр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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