Казахстанцы могут покупать дизтопливо по дифференцированной цене через электронные кошельки

Владельцы легковых автомобилей могут получить цифровую топливную карту и добавить ее в электронные кошельки Apple и Google. Как сообщили в понедельник в министерстве энергетики Казахстана, по карте можно покупать дизельное топливо по дифференцированным тарифам без предъявления водительского удостоверения.

«Цифровую топливную карту можно получить и добавить в электронные кошельки Apple и Google и покупать дизельное топливо по дифференцированным ценам (295 тенге за литр), не предъявляя водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства», - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что сервис является бесплатным и реализован совместно с Freedom Bank и АО «Национальные информационные технологии». Чтобы получить карту, достаточно зайти на сайт банка в раздел «Цифровые документы» и совершить несколько шагов онлайн за пару минут. При этом пользователям необязательно быть клиентом Freedom. Вместе с тем, уточнили в Минэнерго, открыть такую цифровую топливную карту могут владельцы только легковых автомобилей. Водители грузового транспорта могут воспользоваться сервисом только в мобильном приложении eGov mobile.

Напомним, ранее министр энергетики подписал приказ, согласно которому в Казахстане установлены дифференцированные тарифы на дизельное топливо. В частности, для водителей легковых автомобилей установлен суточный лимит в объеме 100 литров по цене 295 тенге за литр, для грузовых автомобилей – не более 300 литров в сутки по этой же цене. При превышении этих лимитов или если водители являются гражданами других государств стоимость дизельного топлива составляет 450 тенге за литр.