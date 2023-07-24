КНБ задержал сотрудников центра тестирования

Департаментами комитета национальной безопасности по Восточно-Казахстанской и Кызылординской областям во взаимодействии с органами прокуратуры пресечена незаконная деятельность работников организации, ответственной за проведение Единого национального тестирования и оценки знаний педагогов в регионах.

«Имея доступ к серверному оборудованию и другим информационным ресурсам, подозреваемые лица с использованием специальных программ удалено подключались к интересующим компьютерам абитуриентов, педагогов и оказывали им содействие в получении высоких результатов тестирования за денежное вознаграждение», - сообщили в пресс-службе КНБ.

Так, 19 июля были задержаны три основных фигуранта. При проведении у них обысков изъяты техустройства и программы для удаленного подключения, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Досудебное расследование проводится по статьям 207 (нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций) и 210 (создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) УК РК.

В прошлом году за аналогичные преступления к уголовной ответственности были привлечены шесть человек.