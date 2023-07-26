Участки дорог продолжают перекрывать
Ремонт по проспектам Абая и аль-Фараби в Алматы завершен на 60% – акимат
фото Данияра Мусирова

Ремонт по проспектам Абая и аль-Фараби завершен на 60%, сообщила пресс-служба акимата Алматы.

По информации пресс-службы акимата, полимерный асфальтобетон уложен на южной стороне пр. аль-Фараби от ул. Торайгырова до пр. Достык, открыто движение по северной стороне от пр. Достык до моста через реку Есентай.

«Следующий этап – средний ремонт съезда на проспект Сейфуллина в северном направлении. Работы будут проводиться с 23:00 ч. 25 июля до 07:00 ч. 27 июля», - проинформировали в акимате.

По южной стороне проспекта завершены работы по предварительной трассировке, до конца июля начнется работа по нанесению постоянной разметки.

По южной стороне проспекта Абая также завершен ремонт и открыто движение от ул. Тлендиева до моста через реку Есентай. По северной стороне полимерное асфальтобетонное покрытие уложено от пр. Достык до моста через реку Есентай.

Кроме этого, завершается средний ремонт ул. Саина: от ул. Монке би и вдоль БАКа протяженностью 2,8 км. Движение по отремонтированному участку откроют 26 июля.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Комитет госдоходов заверяет, что исключил «серый» импорт зерна в Казахстан
Новости
Токаев назвал акции сожжения Корана в странах Европы «непозволительными провокациями»
Новости
Генпрокуратура отказывается детализировать данные о возврате активов несмотря на требование Токаева
Просматриваемые
Новости
В верхних районах Алматы ограничена подача воды
Новости
Еще четыре компании завершили релокацию из России в Казахстан – МИД
Новости
Задержаны глава комитета противопожарной службы МЧС и начальник ДЧС Шымкента
Новости
Суд Алматы приговорил бизнесмена Орифджана Шадиева на 1,5 года за ущерб AsiaCredit Bank в 16,7 млрд тенге
Новости
Жители села Жибек жолы вышли на протест, требуя справедливого расследования убийства пятилетней девочки
Новости
Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу по делу о Малом Талдыколе