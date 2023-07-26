Ремонт по проспектам Абая и аль-Фараби в Алматы завершен на 60% – акимат

Ремонт по проспектам Абая и аль-Фараби завершен на 60%, сообщила пресс-служба акимата Алматы.

По информации пресс-службы акимата, полимерный асфальтобетон уложен на южной стороне пр. аль-Фараби от ул. Торайгырова до пр. Достык, открыто движение по северной стороне от пр. Достык до моста через реку Есентай.

«Следующий этап – средний ремонт съезда на проспект Сейфуллина в северном направлении. Работы будут проводиться с 23:00 ч. 25 июля до 07:00 ч. 27 июля», - проинформировали в акимате.

По южной стороне проспекта завершены работы по предварительной трассировке, до конца июля начнется работа по нанесению постоянной разметки.

По южной стороне проспекта Абая также завершен ремонт и открыто движение от ул. Тлендиева до моста через реку Есентай. По северной стороне полимерное асфальтобетонное покрытие уложено от пр. Достык до моста через реку Есентай.

Кроме этого, завершается средний ремонт ул. Саина: от ул. Монке би и вдоль БАКа протяженностью 2,8 км. Движение по отремонтированному участку откроют 26 июля.