Генпрокуратура отказывается детализировать данные о возврате активов несмотря на требование Токаева

Генеральная прокуратура Казахстана отказывается детализировать данные о возврате активов из-за рубежа, объясняя это интересами расследования. В ведомстве также опасаются, что эта информация может быть использована заинтересованными лицами для создания препятствий работе комиссии по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов.

Отвечая на запрос Власти, в Генпрокуратуре сообщили, что за период работы комиссии государству возвращены активы стоимостью 791 млрд тенге, включая зарубежные активы на $589 млн.

При этом ведомство отказалось раскрывать сведения о том, кому принадлежали возвращенные активы.

«В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Поэтому более подробная информация, в том числе список имущества, а также сведения о собственниках имущества, предоставлены быть не могут», − говорится в ответе на запрос.

Ведомство пояснило, что не может предоставить информацию по проводимым в рамках следствия мероприятиям и конкретным шагам потому, что она может быть использована «в целях уклонения от исполнения решений и приговоров судов».

В Генпрокуратуре допускают, что в будущем заинтересованные лица «попытаются вывести активы с уничтожением следов преступлений, могут использовать стратегию и тактику комиссии в целях выстраивания юридической защиты в будущих арбитражных спорах против страны и т.д.».

Информация о возвращенных активах остается закрытой несмотря на требование президента Касым-Жомарта Токаева обеспечить прозрачность работы по возврату активов и регулярно информировать общественность о ее результатах.

Прозрачности, по словам главы государства, необходимо добиться потому, что законным владельцем возвращенных активов, согласно Конституции, является народ Казахстана. Государство при этом лишь управляет ими, будучи подотчетным парламенту и правительству.

Несмотря на это в Генпрокуратуре считают, что комиссия ориентирована на открытость, и при наличии подтвержденной информации «общественность систематически информируется о результатах работы».

В официальных сообщениях Генпрокуратуры и Антикоррупционной службы фигурируют в основном имена членов семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Наиболее подробные данные предоставляются о его племяннике Кайрате Сатыбалды, детализация которых доходит до находившихся в его собственности драгоценностей стоимостью $230 млн.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов была создана по указу Токаева в июне 2022 года. В ее состав входят первые руководители правоохранительных, специальных и ряда центральных исполнительных органов, Национального Банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и ФНБ «Самрук-Казына». Ведомством, ответственным за работу комиссии, является Генпрокуратура, а председателем комиссии − Генпрокурор Берик Асылов.