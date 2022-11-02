В ближайшее время еще $300 млн поступят в бюджет страны
  • 486
По делу Сатыбалды из-за рубежа возвращены драгоценности на $230 млн – Антикоррупционная служба
фото Жанары Каримовой

Агентство по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении племянника Нурсултана Назарбаева – Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем. По информации ведомства, в страну возвращены драгоценности на сумму свыше $230 млн и найдены вложенные в иностранные ценные бумаги $300 млн.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 млн долларов США, которые обращены в доход государства», - сообщили в антикоррупционной службе.

Кроме того, установлено, что Сатыбалды вложил $300 млн в иностранные ценные бумаги. В ведомстве заверили, что «указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана».

Поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов продолжается, отметили в антикоррупционной службе.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В отношении предпринимателя Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело о разжигании розни
Новости
Суд приговорил Биртанова и Абишева к ограничению свободы
Новости
В Сеуле погиб 151 человек в результате давки во время празднования Хэллоуина
Новости
​Гражданка Казахстана погибла в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле
Новости
​Связанные с Кулибаевым компании не смогли обжаловать отмену сделок купли-продажи участка Центра акушерства и гинекологии в Алматы
Новости
Департамент полиции Алматы проверяет высказывания Мухоряпова