По делу Сатыбалды из-за рубежа возвращены драгоценности на $230 млн – Антикоррупционная служба

Агентство по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении племянника Нурсултана Назарбаева – Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем. По информации ведомства, в страну возвращены драгоценности на сумму свыше $230 млн и найдены вложенные в иностранные ценные бумаги $300 млн.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 млн долларов США, которые обращены в доход государства», - сообщили в антикоррупционной службе.

Кроме того, установлено, что Сатыбалды вложил $300 млн в иностранные ценные бумаги. В ведомстве заверили, что «указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана».

Поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов продолжается, отметили в антикоррупционной службе.