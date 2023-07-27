Правительство выделит из резерва на ремонт системы теплоснабжения Риддера 8,4 млрд тенге

Большая часть средств пойдет на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения
Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому на ремонт объектов жизнеобеспечения города Риддер направят 8,4 млрд тенге из правительственного резерва, сообщает сайт премьер-министра.
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