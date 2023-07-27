Правительство выделит из резерва на ремонт системы теплоснабжения Риддера 8,4 млрд тенге

«В частности, из резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2023 год на неотложные затраты, выделяются средства в общей сумме порядка 8 млрд 400 млн тенге для г. Риддер Восточно-Казахстанской области», - говорится в сообщении.

По данным правительства, большая часть средств будет направлена на капитальный ремонт котлоагрегатов и сетей теплоснабжения. Также финансирование направят на капремонт галереи топливоподачи и системы аспирации.

23 марта на ТЭЦ Риддера в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 кв. м. Был объявлен режим ЧС регионального масштаба.