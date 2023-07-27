Его площадь составила 385 га
Лесной пожар в области Абай ликвидирован спустя почти две недели
фото МЧС

Лесной пожар в Бегеневском лесничестве в области Абай, который начался 15 июля, ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС.

«По информации представителей ГЛПР “Семей Орманы”, 26 июля в 18:00 лесной пожар в Бескарагайском районе полностью ликвидирован, на площади 385 га», - сообщили в министерстве.

Как напомнили в МЧС, 15 июля в противопожарную службу поступило сообщение о том, что в Бегеневском лесничестве горит сухая трава и есть угроза лесному фонду. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники резервата «Семей Орманы» и ДЧС области Абай. По прибытию было установлено, что загорелся лесной массив. Тушение осложнялось высокой температурой воздуха, сильным порывистым ветром и густой растительностью.

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