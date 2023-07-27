Вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 млрд тенге
Деятельность 22 финансовых пирамид пресечена в Казахстане с начала года
фото Жанары Каримовой

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который рассказал о работе ведомства за первое полугодие.

Элиманов сообщил, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Таким образом, по словам главы АФМ, Казахстан продемонстрировал достаточно эффективную систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что позволит бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций. Также Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, что повысит эффективность взаимодействия со странами этого региона.

Вместе с тем Элиманов сообщил, что правительством был утвержден комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, который охватывает меры по снижению уровня теневых операций в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.

В целом, по информации глава ведомства, с начала года возмещен ущерб и возвращены активы на 94 млрд тенге, ликвидировано пять преступных групп, по трем из них дела находятся в производстве, а по фактам хищения бюджетных средств расследуется ряд резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере.

Кроме того, он привел статистику, что с начала года пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге, ликвидированы 11 подпольных казино и две букмекерские конторы, пресечена деятельность 22 финансовых пирамид, вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 млрд тенге, а также заблокировано свыше 5,3 тыс. сайтов и аккаунтов. При участии агентства в 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.

В завершение Токаев дал ряд поручений, направленных на защиту бизнеса, пресечение незаконного вывода капитала за рубеж и хищений бюджетных средств, выделяемых на национальные проекты.

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