Общественные слушания по строительству АЭС в селе Улкен пройдут 22 августа

«Запланировано проведение публичных слушаний по вопросу “О планах по строительству АЭС в Жамбылском районе Алматинской области”. Дата и время проведения слушаний: 22 августа 2023 года в 11:00», - говорится в анонсе акимата.

Слушания пройдут в средней школе с. Улькен. Зарегистрироваться на них можно в день проведения с 10:00 до 10:45.

Ранее вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявлял, что решение по строительству атомной электростанции в Казахстане будут принимать без учета мнения населения и не будут выносить этот вопрос на референдум. Позднее глава «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов выразил сомнения в целесообразности строительства АЭС в Казахстане. Он не уверен, что государству будет посилен тот тариф, который установят после строительства объекта, поскольку его стоимость может составить несколько миллиардов или даже десятков миллиардов долларов.