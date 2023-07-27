Ранее в Минэнерго заявили, что этот вопрос не будут выносить на референдум
Общественные слушания по строительству АЭС в селе Улкен пройдут 22 августа
ФОТО TONY WEBSTER (FLICKR)

22 августа в селе Улкен Алматинской области пройдут публичные общественные слушания по вопросу строительства АЭС, сообщается на сайте акимата Жамбылского района.

«Запланировано проведение публичных слушаний по вопросу “О планах по строительству АЭС в Жамбылском районе Алматинской области”. Дата и время проведения слушаний: 22 августа 2023 года в 11:00», - говорится в анонсе акимата.

Слушания пройдут в средней школе с. Улькен. Зарегистрироваться на них можно в день проведения с 10:00 до 10:45.

Ранее вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявлял, что решение по строительству атомной электростанции в Казахстане будут принимать без учета мнения населения и не будут выносить этот вопрос на референдум. Позднее глава «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов выразил сомнения в целесообразности строительства АЭС в Казахстане. Он не уверен, что государству будет посилен тот тариф, который установят после строительства объекта, поскольку его стоимость может составить несколько миллиардов или даже десятков миллиардов долларов.

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