До конца года система начнет работать в пилотном режиме
Использовать искусственный интеллект для выявления проблем в воинских частях планируют в Казахстане
фото министерства обороны Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

В министерстве обороны Казахстана начали работу по созданию единой платформы, которая объединит все камеры видеонаблюдения в воинских частях. Как объяснил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра Дархан Ахмедиев, система будет использовать искусственный интеллект с применением функции Face ID, чтобы выявлять неуставные отношения и другие проблемы, которые могут возникнуть.

«У нас в воинских частях имеется более 50 тыс. разного вида видеокамер. Но, к сожалению, они не имеют какой-то единой платформы, системы, которая применяла бы инструмент искусственного интеллекта для предупреждения, опять же, неуставных отношений или каких-то нарушений. В этой связи мы разработали концепцию единой системы видеоаналитики для воинских частей, чтобы объединить все камеры в одну систему», - рассказал Ахмедиев.

Он объяснил, что через платформу искусственный интеллект при помощи Face ID будет анализировать, весь ли личный состав в воинской части на месте, сколько машин заехало, сколько выехало, скопление людей и так далее.

«К примеру, человек упал, искусственный интеллект дает сигнал, что тут необходимо обратить внимание. И уже такие макроданные поступают на верхний уровень, то есть в главкоманды или в национальный центр управления обороны», - добавил замминистра.

Ахмедиев рассказал, что самое минимальное ценовое предложение, которое получило Минобороны от компаний, специализирующихся на таком оборудовании, составляет 300 млн тенге. В пилотном режиме единую платформу планируется внедрить в этом году, а «в боевом режиме – со следующего года».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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