Использовать искусственный интеллект для выявления проблем в воинских частях планируют в Казахстане

До конца года система начнет работать в пилотном режиме
Тамара Вааль, Астана, Власть
В министерстве обороны Казахстана начали работу по созданию единой платформы, которая объединит все камеры видеонаблюдения в воинских частях. Как объяснил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель министра Дархан Ахмедиев, система будет использовать искусственный интеллект с применением функции Face ID, чтобы выявлять неуставные отношения и другие проблемы, которые могут возникнуть.
Еще по теме:
- Сервис автоматической расшифровки аудиозаписей Scriber.one запускает подписку Scriber Plus
- Миф о престижной работе в бигтехе
- В Казахстане создали рабочую группу для поддержки зарубежных IT-компаний в релокации
- Порядка $650 млрд необходимо Казахстану для достижения углеродной нейтральности к 2060 году
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые