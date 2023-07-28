Qatar Airways планирует запустить авиасообщение Астана – Доха в середине 2024 года

26-27 июля состоялись переговоры между авиационными властями Казахстана и Катара с участием перевозчиков двух стран, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития. По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании, который расширяет правовую базу для увеличения количества выполняемых рейсов.

Согласно документу, с 7 до 14 рейсов в неделю увеличится количество пассажирских рейсов между Астаной, Алматы и Дохой (с каждой стороны), грузовых рейсов – с 7 до 10 в неделю с каждой стороны. Таким образом, количество рейсов будет увеличено с 21 до 38 рейсов в неделю.

На основе достигнутых договоренностей авиакомпанией Qatar Airways до конца года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы – Доха с одного до двух раз в день (с 7 до 14 рейсов в неделю). А в середине 2024 года авиакомпания планирует открыть авиасообщение по маршруту Астана – Доха. Ранее планировалось открыть это авиасообщение в весенне-летний период 2023 года.

При этом сообщается, что авиакомпания также будет увеличивать использование воздушных судов типа «Боинг-787 Дримлайнер» на рейсах в Казахстан.