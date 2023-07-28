Министр экологии из новостей узнала об общественных слушаниях по АЭС

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова из СМИ узнала, что публичные слушания по строительству атомной электростанции пройдут 22 августа в поселке Улкен. Об этом она заявила в пятницу в ходе встречи с населением Павлодарской области. Более того, она также подчеркнула, что официальной информации от акимата по слушаниям в министерство не поступало.

«Обычно, когда они (акимат – В.) организуют в рамках экологического законодательства общественные слушания, они их организуют в рамках определенной услуги, например, скрининг. То есть они вешают соответствующие документы, сначала в рамках услуги они проходят общественные слушания, затем мы это рассматриваем. К нам вообще ничего не поступало, мы так же узнали из новостей (о слушаниях, назначенных на 22 августа – В.). Когда они уже более детально какие-то технические параметры поймут, когда они будут заходить уже в рамках нашего законодательства, в рамках наших процедур идти, то, соответственно, мы от них будем требовать соответствующие документы. Но по состоянию на сегодня в министерство экологии официально к нам (документы – В.) не поступали», - заявила Сулейменова.

Она напомнила, что в феврале обещала проверить, каким образом акимат области собирается проводить общественные слушания, так как пока еще нет никаких документов и технологии по строительству АЭС. По ее словам, есть еще один вид общественных слушаний, который не входит в рамки экологического законодательства, чтобы «просто в целом узнать мнение населения о возможной приемлемости (строительства – В.)». Но это уже – в рамках компетенции министерства энергетики.

«Как только они примут решение, я не знаю, они приняли или не приняли, это у министерства энергетики уточнить надо. Но если, например, решение такое будет принято, соответственно, надо будет начинать готовить документацию, сначала они должны будут зайти на скрининг. Но чтобы даже на скрининг зайти, у них вообще нет ничего, никаких технических параметров нет. Они просто, я так поняла, будут обсуждать идею», - добавила глава Минэкологии.

Она пообещала выяснить ситуацию в министерстве энергетики, но еще раз подчеркнула, что на сегодняшний день в министерство экологии не поступало ни одного документа. И, как понимает Сулейменова, в Минэнерго тоже нет понимания, какую технологию будет использовать Казахстан при строительстве АЭС.

Накануне акимат Жамбылского района Алматинской области разместил на своем сайте анонс, что 22 августа в селе Улкен пройдут публичные общественные слушания по вопросу строительства АЭС.