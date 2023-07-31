МЭА и ОПЕК ожидают сокращения запасов нефти до 500 тыс. баррелей в сутки

Аналитики JP Morgan заявили, что запасы нефти играют более важную роль в определении цен на нее, чем доллар, поскольку западные санкции против России ускорили торговлю нефтью в других валютах. А сокращения добычи в рамках апрельского продления соглашения ОПЕК+ плюс одностороннее сокращение добычи в Саудовской Аравии на 1 млн баррелей в сутки, которое только началось в июле, «дают желаемый эффект»: нефть становится все более дефицитной. JP Morgan ожидает, что цены на нефть марки Brent, которая на этой неделе торговалась около трехмесячного максимума в 84 доллара за баррель, вырастут до 86 долларов за баррель к концу третьего квартала, а затем снизятся в четвертом квартале, поскольку запасы снова начнут накапливаться.

UBS в свою очередь ожидает роста цен до 85-90 долларов за баррель в ближайшие месяцы.

Международное энергетическое агентство и Организация стран-экспортеров нефти ожидают, что в этом году спрос на нефть превысит предложение, что приведет к общему истощению запасов на уровне от 400 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки ко второму полугодию.

До сих пор сокращение запасов было географически неравномерным: сокращение запасов в США и Европе компенсировалось их увеличением в Китае и Японии. Снижение также было больше направлено на топливо, чем на сырую нефть. Теперь нефтеперерабатывающие заводы работают все активнее, чтобы удовлетворить растущий летний спрос, что отчасти объясняет сокращение запасов.

По данным управления энергетической информации США (EIA), запасы сырой нефти в хранилище Cushing в Оклахоме упали на 2,9 млн баррелей за неделю до 14 июля, что стало самым резким снижением за более чем полтора года, и снизились еще на 2,6 млн баррелей на следующей неделе, оставив их значительно ниже среднего за пять лет.

Данные консалтинговой компании FGE Energy по ключевым узлам в США, Северной Европе, Японии, Сингапуре и Фуджейре в ОАЭ показывают, что в этом месяце общие запасы агрессивно сокращались как на суше, так и в море. Еженедельные запасы дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута в пяти регионах также в настоящее время ниже их средних значений за пять лет. Запасы бензина в США в размере 217,6 млн баррелей находятся на самом низком уровне для времени года с 2015 года, согласно данным EIA, и на 5 млн баррелей, или на 5%, ниже среднего сезонного показателя за предыдущие 10 лет.