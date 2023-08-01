Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» упразднят

Как отмечается в пояснительной записке, основанием для принятия постановления является протокол заседания Высшего совета при президенте Республики Казахстан по реформам от 22 июня. Отметим, что Акорда сообщала лишь об обсуждении нацпроектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», на качественную и своевременную реализацию которых указал президент, а также о национальном проекте «Доступный интернет», который должен обеспечить всем доступный и качественный интернет.

Вместе с тем сообщается, что упразднение нацпроекта «не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета, не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и (или) иных последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности».

Мероприятия национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» перенесут в другие документы системы государственного планирования с дальнейшей постановкой его на утрату. В правительстве планируется рассмотреть этот вопрос в августе.