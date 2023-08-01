Мероприятия нацпроекта перенесут в другие документы
Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» упразднят
фото Жанары Каримовой

Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» упразднят. На портале «Открытые НПА» соответствующее постановление правительства находится на обсуждении до 14 августа.

Как отмечается в пояснительной записке, основанием для принятия постановления является протокол заседания Высшего совета при президенте Республики Казахстан по реформам от 22 июня. Отметим, что Акорда сообщала лишь об обсуждении нацпроектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения», на качественную и своевременную реализацию которых указал президент, а также о национальном проекте «Доступный интернет», который должен обеспечить всем доступный и качественный интернет.

Вместе с тем сообщается, что упразднение нацпроекта «не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета, не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и (или) иных последствий, а также не окажет влияния на обеспечение национальной безопасности».

Мероприятия национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» перенесут в другие документы системы государственного планирования с дальнейшей постановкой его на утрату. В правительстве планируется рассмотреть этот вопрос в августе.

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