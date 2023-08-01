В микрорайоне Аккент в Алматы тушат пожар в многоэтажном доме

В микрорайоне Аккент в Алматы произошел пожар в 16-этажном жилом доме, сообщила пресс-служба ДЧС.

«В 17:10 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алатауский район, мкр. Аккент, д. 54. По прибытии через 6 минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на 5-м этаже 16-ти этажного жилого дома. Происходит горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей», - сообщили в департаменте по ЧС.

На месте пожара развернуты пожарные автолестницы, проводится спасение и эвакуация людей. Всего задействовано 50 человек и 14 единиц техники.

По данным МЧС, по состоянию на 18:00 тушение продолжается. Площадь пожара уточняется.

Силами ДЧС эвакуировано более 250 человек, спасено 40 человек. На видео, опубликованном в соцсетях видно, как люди выпрыгивают из окон. Но информации о пострадавших пока нет.

В ДЧС сообщили, что в 18:46 пожар локализован.

Жертв и пострадавших нет, заверяют в ведомстве. Всего эвакуировано 300 человек, спасено около 70 человек.

В новость в 19:21 внесены дополнения и уточнения ДЧС.