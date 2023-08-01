Идет эвакуация людей, информации о пострадавших нет
В микрорайоне Аккент в Алматы тушат пожар в многоэтажном доме
фото Жанары Каримовой

В микрорайоне Аккент в Алматы произошел пожар в 16-этажном жилом доме, сообщила пресс-служба ДЧС.

«В 17:10 силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алатауский район, мкр. Аккент, д. 54. По прибытии через 6 минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на 5-м этаже 16-ти этажного жилого дома. Происходит горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне 5-го и 6-го этажей», - сообщили в департаменте по ЧС.

На месте пожара развернуты пожарные автолестницы, проводится спасение и эвакуация людей. Всего задействовано 50 человек и 14 единиц техники.

По данным МЧС, по состоянию на 18:00 тушение продолжается. Площадь пожара уточняется.

Силами ДЧС эвакуировано более 250 человек, спасено 40 человек. На видео, опубликованном в соцсетях видно, как люди выпрыгивают из окон. Но информации о пострадавших пока нет.

В ДЧС сообщили, что в 18:46 пожар локализован.

Жертв и пострадавших нет, заверяют в ведомстве. Всего эвакуировано 300 человек, спасено около 70 человек.

В новость в 19:21 внесены дополнения и уточнения ДЧС.

Свежее из этой рубрики
Органы прокуратуры проверят все социальные центры для детей после отравления в Караганде
Новости
Комиссия не смогла точно установить, как произошло заражение ВИЧ пациентов в центральной больнице Алматы
Новости
Недавно построенные в регионах спортивные объекты разваливаются, констатирует Смаилов
Просматриваемые
Новости
Заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ произошло по вине медперсонала
Новости
В Семее задержан директор филиала «Правительства для граждан»
Новости
276 попыток вывоза товаров двойного назначения в Россию пресечено за полгода в Казахстане – КГД
Новости
Глава горздрава Астаны покинул свой пост
Новости
Сильные дожди ожидаются на востоке и юго-востоке Казахстана в выходные
Новости
Министр экологии из новостей узнала об общественных слушаниях по АЭС