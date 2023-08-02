Трампу предъявили обвинение в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года

Спецпрокурор Джек Смит, контролировавший расследование событий 6 января 2021 года, предъявил Трампу обвинения по четырем пунктам: сговор с целью обмана США, сговор с целью воспрепятствования официальным процедурам, воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальным процедурам и сговор с целью нарушения прав граждан. По двум из этих обвинений закон предусматривает до 20 лет тюрьмы. Смит отметил, что штурм Капитолия сторонниками Трампа был спровоцирован «ложью обвиняемого, цель которого состояла в подрыве основ функционирования власти в Соединенных Штатах». В обвинительном акте также говорится, что Дональд Трамп твердо решил остаться у власти после выборов 2020 года и «распространял ложь», заявляя, что он их выиграл.

Трампу предписано явиться в суд в Вашингтоне 3 августа.

Предвыборная команда экс-президента и сам он считают, что это очередная попытка вмешательства в ход президентских выборов 2024 года.