Афганистан просит у Казахстана льготные тарифы на экспорт товаров и скидки на пшеницу и муку

Министр промышленности и торговли Исламского Эмирата Афганистан Альхаджи Нуруддин Азизи просит Казахстан о льготных тарифах на экспорт своей продукции и специальные скидки на пшеницу и муку. Также в ходе бизнес-форума, который проходит в Астане, он пригласил казахстанских инвесторов вложиться в развитие Афганистана.

«Афганистан за короткий срок вышел на полное самообеспечение благодаря производству десятков отечественных товаров. Создаются и растут сотни наименований нашей промышленной продукции, и мы просим нашего друга и брата – Казахстан применить льготный тариф на товары Афганистана, экспортируемые в вашу страну в целях поддержки отечественной промышленности Афганистана», - обратился Азизи.

Он также попросил предоставить специальные скидки на пшеницу и муку, импортируемую из Казахстана, аргументировав это необходимостью «поддержки населения и частного сектора Афганистана».

Министр подчеркнул, что за короткий период времени Афганистан смог принять активное участие в двусторонних и региональных взаимодействиях в различных областях, включая торговлю, транзит и инвестиции, благодаря возможности участия в таких программах. В связи с чем пригласил бизнесменов и инвесторов Казахстана на деловые встречи и торговые выставки в Афганистане, чтобы они смогли «воспользоваться возможностями для установления деловых отношений и эффективного развития торговли и инвестиций».

«Афганистан имеет потенциал стать одним из важных промышленных центров в регионе. Исламский Эмират Афганистан готов создать внутри Афганистана и предоставить необходимые условия для иностранных инвесторов, особенно из дружественной Республики Казахстан и других стран региона. Несмотря на некоторые экономические и политические проблемы, существуют реальные и практические инвестиционные возможности в области добычи полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг в Афганистане, и снова инвесторам Республики Казахстан предлагается инвестировать в интересующие их отрасли Афганистана», - предложил Азизи.

В целом, Афганистан надеется создать с Казахстаном воздушных коридор, открыть представительства банков двух стран, пункты выдачи виз предпринимателям, сократить сроки перевозки грузов и устранить другие существующие барьеры для торговли и транзита.