Скончалась еще одна казахстанка, пострадавшая в ДТП в Турции

В больнице Алании скончалась гражданка Казахстана, пострадавшая в ДТП в Турции 30 июля, сообщили в МИД. Таким образом, число погибших выросло до двух человек.

«Согласно информации турецких врачей, вчера поздно ночью в государственной больнице Алании скончалась еще одна гражданка РК. На данный момент родственники погибшей находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь. После оформления документов тело будет отправлено в Казахстан», - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

30 июля в Алании произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились 12 граждан Казахстана, и грузовой машины. По предварительным данным, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик. В результате столкновения пострадавших экстренно доставили в близлежащие больницы. Двое граждан Казахстана были прооперированы, их состояние оценивалось как средней тяжести. Еще десяти пассажирам оказана помощь. 31 июля сообщалось, что один из пострадавших скончался в больнице, его тело уже доставлено на родину.