На проспекте Абая в Алматы вновь ограничили движение из-за ремонта

Ремонтируют участок от ул. Ауэзова до ул. Розыбакиева
По проспекту Абая в Алматы продолжает средний ремонт, до утра 5 августа будет перекрыто движение на новом участке.
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