На проспекте Абая в Алматы вновь ограничили движение из-за ремонта

По проспекту Абая в Алматы продолжает средний ремонт, до утра 5 августа будет перекрыто движение на новом участке.

С 23:00 четверга, 3 августа, до 06:00 субботы, 5 августа, полностью перекрыто движение по северной стороне проспекта от ул. Ауэзова до ул. Розыбакиева. Объезд – через ул. Ауэзова, ул. Шевченко, ул. Сатпаева, ул. Жарокова, пр. Гагарина, ул. Розыбакиева. Сквозное движение транспорта по ул. Ауэзова, ул. Жарокова, пр. Гагарина и ул. Розыбакиева доступно.

Кроме этого, на тот же период времени ограничен заезд-выезд с ул. Клочкова и ул. Радостовца в южном направлении на пр.Абая.

Между тем заершены работы и открыто движение от пр. Достык до улицы Ауэзова в западном направлении и от ул. Тлендиева до ул. Наурызбай батыра в восточном направлении.

