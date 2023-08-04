В горах Жамбылской области вторые сутки тушат пожар

В Жамбылской области на территории Аспара-Меркенского лесничества вторые сутки тушат пожар в горной местности, площадь которого уже достигла 300 га. Тушение пожара осложнено, сообщили в МЧС.

Пожар начался днем 2 августа в 20 км от села Актоган Меркенского района на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» (Аспара-Меркенское лесничество, 3-4 квартал) в горной местности. Там загорелась сухая трава на предварительной площади 200 га.

«Тушение загорания сухой травы в горной местности в 20 км от села Актоган Меркенского района продолжается. По информации лесхоза, предварительная площадь загорания 300 га. Тушение пожара осложняется сложным рельефом местности, труднодоступностью и порывистым ветром», - отметили в МЧС в пятницу.

В ведомстве заверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

Тушение пожара продолжается силами и средствами лесного хозяйства, «Казлесавиаохрана», местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области – всего задействован 161 человек, 24 единицы техники, два самолета и один вертолет.