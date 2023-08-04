В трех регионах Казахстана в августе ожидается сильная засуха

В Костанайской, Актюбинской и Кызылординской областях в августе синоптики прогнозируют сильную засуху.

Согласно уточненному прогнозу на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, сообщает «Казгидромет».

Умеренная засуха ожидается в Иргизском районе Актюбинской области, в Шиилийском районе Кызылординской области и Кызылорде, в Енбекшиказахском районе Алматинской области, в Кордайском, Жуалынском районах Жамбылской области, в окрестностях города Тараз, в Жетысайском, Казыгуртском, Арысском, Отрарском, Туркестанском, Сузакском и Сарыагашском районах Туркестанской области, а также в окрестности города Аркалык Костанайской области и в окрестности Караганды.

Сильная засуха прогнозируется в Амангельдинском и Джангельдинском районах Костанайской области, в Айтекебиском районе Актюбинской области и в Кармакшинском районе Кызылординской области.

По данным синоптиков, умеренно влажно будет в Казталовском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области.