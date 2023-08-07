Пожар в горах Жамбылской области ликвидирован

«7 августа в 7.00 часов ликвидировано загорание сухой травы в Меркенских горах Жамбылской области на предварительной площади 350 га. В ходе тушения пожара осуществлено сбросов воды объемом 40,5 тонн», - говорится в сообщении.

Пожар начался днем 2 августа в 20 км от села Актоган Меркенского района на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» (Аспара-Меркенское лесничество, 3-4 квартал) в горной местности. Там загорелась сухая трава на предварительной площади 200 га. Тушение пожара осложнялось сложным рельефом местности, наличием густого сухостоя, труднодоступностью, удаленностью водных источников и переменчивым ветром.