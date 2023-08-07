Казахстан завершил все процедуры по безвизовому режиму для граждан КНР

Казахстан завершил внутригосударственные процедуры по безвизовому режиму для граждан Китая. Все соответствующие уведомления направлены в МИД Китайской Народной Республики. Как объяснил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель МИД Айбек Смадияров, теперь китайская сторона должна также завершить аналогичные внутригосударственные процедуры.

«На данный момент казахстанская сторона завершила все внутригосударственные процедуры и утвердила данное соглашение постановление правительства РК от 26 июля 2023 года. 28 июля МИД Казахстана отправил соответствующее уведомление в МИД КНР. Теперь мы ожидаем от китайской стороны соответствующее уведомление о завершении внутригосударственных процедур», - сообщил Смадияров.

Он подчеркнул, что соглашение вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур обеими сторонами. Соглашение вступит в силу только по истечение 30 календарных дней с момента получения Казахстаном соответствующего уведомления со стороны Китая

«Это обычная юридическая процедура, которая была прописана в этом соглашении», - объяснил официальный представитель МИД.

Таким образом, добавил он, информация о вступлении в силу взаимного безвизового режима будет размещена на официальном интернет-ресурсе МИД и опубликована в СМИ.

Казахстан и Китай подписали межправительственное соглашение о взаимном освобождении от визовых требований 17 мая в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР.