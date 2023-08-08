В Казахстане ищут убежище более 600 человек, еще свыше 300 имеют статус беженца – Минтруда

С начала года в Казахстан прибыло 13 569 кандасов, все они охвачены мерами социальной и адаптационной поддержки, заявила во вторник в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. Кроме того, по ее данным, в стране находятся 628 лиц, ищущих убежище, и 333 беженца.

«Всего с начало года в Казахстан прибыло 13 569 кандасов, из них 8 547 являются трудоспособными, которые охвачены мерами социальной и адаптационной поддержки, трудоустройства», - озвучила статистику Дуйсенова.

Она напомнила, что в рамках концепции миграционной политики с 1 июля консульства Казахстана за рубежом при обращении этнических казахов начали работать по принципу «единого окна». А новый алгоритм расселения кандасов работает по четырем категориям. Первое – это привлечение необходимых владельцев бизнеса по запросу работодателей.

«Такой спрос может поступать от работодателей из всех регионов, где не хватает рабочей силы, при этом кандасы будут направлены в регионы, находящийся в локации этого работодателя», - объяснила глава Минтруда.

Также если родители или дети кандасов приезжают раньше, получают гражданство и занимаются определенной профессией, то самми кандасы могут переехать с целью воссоединения с семьей, где они проживают.

Кроме этого, регионы на своей территории могут определить населенные пункты, имеющие потенциал развития, и приглашать кандасов к усилению демографического процесса. И есть выдача направлений в регионы, определенные правительством.

Кроме того, заверила Дуйсенова, министерство проводит работу с беженцами.

«На 1 июля текущего года в стране находится 628 лиц, ищущих убежище, и 333 беженца. Совместно с региональным представительством управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии проработаны меры по обеспечению их социальных прав, трудоустройству, медицинской и социальной помощи. С учетом геополитических рисков, в том числе массового притока лиц, ищущих убежище правительством утверждены соответствующие правила их приема и размещения в пунктах временного поселения», - сообщила Дуйсенова.

В целом, по ее информации, геополитическое положение и меры, принимаемые в рамках реализации концепции миграционной политики, обеспечили впервые за последние 10 лет положительное сальдо миграции. Сегодня иностранцы в основном прибывают в Казахстан на постоянное место жительство из стран СНГ, КНР и Монголии. Также стабилизировались потоки по внутренней миграции – с начала года во внутристрановой мобильности приняли участие более 160 тыс. человек. При этом мегаполисы страны продолжают оставаться центрами притяжения внутренних мигрантов, на долю которых приходится 40% внутреннего потока.

Вместе с этим с начала года Казахстан выдал 76 инвесторских виз, фонд «Отандастар» сформировал предварительный список обладателей карты «Ата жолы» из 50 этнических казахов.

Также министерством приняты меры по инициированию заключения новых соглашений с Турцией, ОАЭ, Великобританией и другими странами по обеспечению трудовых прав граждан Казахстана. А для обеспечения легального трудоустройства граждан страны в Южной Корее прорабатывается вопрос по включению Казахстана в «систему разрешений на труд». Как пояснила Дуйсенова, трудоустройство через данную систему будет через регистрацию на специальном портале центрами трудовой мобильности с дальнейшим проведением языковых курсов, прохождением обязательного медицинского обследования и оформлением документов для выезда.