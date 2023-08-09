Скляр обещает, что Экибастуз будет полностью готов к новому отопительному сезону

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр пообещал президенту, что Экибастуз войдет в новый отопительный сезон с полной готовностью. В ходе визита в Павлодарскую область он подчеркнул, что никогда в городе не было такой масштабной модернизации теплосетей и ТЭЦ.

«Экибастузская ТЭЦ состоит из 10 котлов, пять котлов мы приняли в государственную собственность, выделили на их ремонт из резерва правительства 7,4 млрд тенге. Это полная сумма, которая необходима для полного капитального ремонта оборудования, чтобы оно работало в отопительный период с КПД порядка 90 %. Что касается тепловых сетей, как аким области доложил, все необходимые средства мы выделили на замену полную в Экибастузе 5,5 км тепловых сетей, это 9 млрд (тенге – В.). Такой масштабной реконструкции в Экибастузе никогда не проводили, мы абсолютно убеждены, что мы войдем в отопительный период с полной готовностью», - заявил Скляр.

Кроме того, по его словам, в следующем году в плановом порядке городу будет выделено еще 9 млрд тенге.

«Здесь есть технический водовод, одна труба, которая ведет на ТЭЦ, – это совершенно недопустимо. В феврале 2023 года на ней была авария, и если бы мы ее во время не устранили, весь город бы мог замерзнуть», - добавил он.

Еще 2,2 млрд тенге будет затрачено на строительство новой теплотрассы, которая, по заверениям Скляра, «существенно улучшит теплоснабжение города Экибастуз».

«Уникальность города Экибастуз в том, что помимо 689 многоэтажных жилых домов есть 5,5 тыс. частных домов, из них 4,5 тыс. имеют централизованное теплоснабжение. Это хорошо для потребителей, но это не совсем правильно для устойчивого теплоснабжения города. Большие теплопотери дома несут, теплотрассы растянуты и так далее. Было выдано излишнее количество технических условий. Мы техусловия эти сохраним, но для улучшения теплоснабжения города пересмотрим всю эту схему», - сказал Скляр.

Также он обратил внимание на город Павлодар, где отопительный сезон тоже проходил достаточно напряженно. На решение проблем на наиболее сложных участках правительство выделило 4,2 млрд тенге на 2023 год.