Казахстан планирует ввести запрет на экспорт сжиженного газа

Казахстан планирует продлить запрет на экспорт сжиженного газа автомобильным транспортом еще на три года, а также ввести запрет на его вывоз железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. Соответствующий приказ разработан министерством энергетики и опубликован на портале НПА.

«Министерством энергетики РК разработан проект приказа о запрете на вывоз сжиженного газа автомобильным на три года и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев со дня вступления в силу приказа. Проект приказа опубликован на портале открытые НПА для публичного обсуждения», - сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее в Казахстане введено государственное регулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ и, как следствие, в Минэнерго отмечают стремительный переход населения и многих промышленных предприятий на данный вид топлива. В частности, в 2022 году потребление на внутреннем рынке выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Вместе с тем, рост потребления за 6 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил порядка 100 тыс. тонн. При потребности внутреннего рынка в объеме 130-140 тыс. тонн в месяц, в зависимости от сезона, министерство энергетики в рамках плана поставки распределяет 120-130 тысяч тонн или 90% спроса. В периоды плановых и внеплановых ремонтных работ заводов-производителей на покрытие потребностей внутреннего рынка в сжиженном нефтяном газе составляет 15-25%.

«На основании вышеизложенного и принимая во внимание социальную значимость сжиженного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан планируется введение запрета на его экспорт», - объяснили в ведомстве.

Отметим, что с 7 октября 2020 года приказом министра энергетики в Казахстане введен запрет на экспорт газа автомобильным транспортом сроком на три года.