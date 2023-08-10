Понять причину отравления детей в Караганде медики смогут минимум через месяц – Есмагамбетова

На проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна определить, чем отравились дети в социальном учреждении в Караганде, потребуется не меньше месяца, заявила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова. Кроме того, сообщила она, 10 из 12 отстраненных медиков восстановлены на работу.

«По итогам расследования новых данных о том, чем отравились дети, с чем связано это токсическое воздействие, не установлено. Сегодня проводится судебно-медицинская экспертиза. Как правило, проведение судебно-медицинской экспертизы занимает достаточно длительное время, поэтому мы ждем результаты», - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, минимальный срок проведения судебно-медицинской экспертизы занимает один месяц и больше. Все зависит от того, какие промежуточные результаты будут получены, каких экспертов нужно будет дополнительно привлекать и какие исследования могут еще понадобиться. Поэтому не раньше чем через месяц специалисты смогут понять, чем отравились дети.

Вместе с тем, добавила Есмагамбетова, в ходе расследования причин отравления специальная комиссия отстранила от работы 12 медицинских работников. Часть из них восстановлена.

«Вчера было решение комиссии, 10 медицинских работников возвращены к своей непосредственной деятельности в это медико-социальное учреждение. Два медработника – заведующий отведением и врач психиатр – пока остаются отстраненными», - сообщила вице-министр.

Напомним, 30 июля двое воспитанников Центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области почувствовали недомогание, 31 июля еще 10 детей госпитализировали в больницу. Спасти одного ребенка не удалось, шестеро детей находятся в реанимации. Позже, 1 августа, стало известно, что отравились еще двое детей.

После ЧП исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности. По данному факту генеральная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 304 (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. Уголовное дело принято в производство специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области. Кроме того, по поручению Генпрокуратуры будут проверены все аналогичные центры для детей в стране.