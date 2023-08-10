Казахстан и Сан-Марино могут оформить безвиз

Казахстан и Сан-Марино могут подписать соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, такой проект появился на портале «Открытые НПА» 8 августа. Обсуждение продлится до 22 августа.

«Граждане одной из Сторон, владельцы действительных проездных документов, упомянутых в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой Стороны на период, не превышающий 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с момента первого въезда, без ущерба для обязательств, вытекающих из Шенгенского соглашения в отношении многократного въезда на территорию/выезда из территории одной из Договаривающихся Сторон этого Шенгенского соглашения. Для граждан Республики Казахстан указанный срок в 90 дней начинается с даты первого въезда в Шенгенскую зону», – говорится в проекте соглашения.

Республика Сан-Марино – одно из самых маленьких государств мира. Оно окружено со всех сторон Италией. Сан-Марино не входит в Европейский союз, но имеет открытые границы со странами-участницами ЕС. При этом в Сан-Марино есть только аэродром, способный принимать небольшие частные самолеты, а ближайший Международный аэропорт имени Федерико Феллини находится в Италии, в 8 километрах от итальянского города Римини.