Минэкологии сообщило о критической ситуации с обеспечением водой части Жамбылской области

Министерство экологи и природных ресурсов сообщило о критической ситуации с обеспечением водой части Жамбылской области. В частности, полностью отключены от полива Таласский и Кордайский районы, в Казахстан фактически не подается вода из реки Талас с кыргызской стороны. Сейчас в регионе с рабочим визитом находится вице-министр экологии и природных ресурсов Галидулла Азидуллин.

«По состоянию на 9 августа по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 млн м3, что на 144,8 млн м3 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 млн м3). По реке Талас в августе месяце по графику 2022 года потребность Казахстана составляет 45 м3/сек, фактически вода не подается – 0 м3/сек. В настоящее время ведутся переговоры со службой Таласского БУВХ Кыргызстана о подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 м3/сек, для поддержания работы АО “Жамбылская ГРЭС им. Т.И Батурова”, а также экологического попуска в русле реки Талас», - сообщили в пресс-службе министерства.

Также в целях увеличения поступления воды в русло р. Талас филиал РГП «Казводхоз» проводит очистку коллекторно-дренажных сетей непосредственно вдоль государственной границы, что позволит увеличить поступление воды от 5 до 8 м3 кубометров в секунду и методом водооборота минимизировать потери урожая.

По данным Минэкологии, на сегодня объем воды на Таласском гидроузле с учетом подпитки коллекторными водами составляет 7,26 кубометров в секунду, вода в пропорциональных долях и методом водооборота распределяется Жамбылскому и Байзакскому районам, а Таласский район полностью отключен от полива.

«Дефицит поливной воды ощущают Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы, фактически из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища стоит под угрозой около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы. По бассейну реки Шу вода подается для Кордайского района по каналам Георгиевский магистральный (ГМК), Колос, Шортобе, Объединенный и для Меркенского района по каналу ЗБЧК», - сообщили в Минэкологии.

По данным ведомства, в этом году основная проблема в водообеспечении сложилась по каналу ГМК Кордайского района, под которым подвешено 28 тыс. га орошаемых земель. Потребность канала в августе составляет 14 м3/сек, но по графику от 26 июня (где причитается 9 м3/сек) фактически подается от 7 до 6 м3/сек, с колебаниями в сторону уменьшения. 9 августа расход составил 6,7 м3/сек, и при таком расходе регулировать водораспределение на 60 км канала оказалось практически невозможным, заявили в Минэкологии.

В связи с острой нехваткой воды нижерасположенные сельские округа – Сарыбулак, Беткайнар, Какпатас и Степное Кордайского района (порядка 5 тыс. га) исключены от полива.

«По каналу ЗБЧК Меркенского района вода из Кыргызстана не поступает уже в течение последних 4-5 лет. Под ним подвешено порядка 10 тыс. га орошаемых земель. Для выхода из этой ситуации филиал производит подпитку канала ЗБЧК из внутренних источников – реки Аспара и Меркенка», - также добавили в Минэкологии.

Учитывая сложившуюся критическую ситуацию по водообеспечению и во избежание социальной напряженности по поручению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова была создана межведомственная комиссия, которая с 18 по 20 июля произвела визуальный осмотр посевных площадей Кордайского, Байзакского и Таласского районов. В целом, по данным Минэкологии, визуальный осмотр подтвердил о неблагоприятной ситуации, сложившейся на полях из-за недостаточного поступления поливной воды со стороны Кыргызской Республики. По итогам работы рабочих групп будет внесены предложения о выделении компенсаций сельхозтоваропроизводителям, получившим ущерб от недоподачи поливной воды из трансграничных источников.

«С каждым годом нехватка водных ресурсов все ощутимее, и мы ежегодно поднимаем эту проблему, предлагая сократить посевы влаголюбивых культур, переходить на влагосберегающие технологии, соблюдению севооборотов, режимов орошения и прочих мелиоративных мер», - отметил вице-министр Азидуллин в ходе встречи с представителями региона.

Сообщается, что с учетом увеличивающегося объема водопотребления будет проведена полная инвентаризация орошаемых земель. Сейчас в Жамбылском филиале РГП «Казводхоз» в рамках пилотного проекта совместно с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» ведется работа для определения точной карты орошаемых земель, чтобы рассчитать необходимый объем подачи воды на имеющиеся площади в следующий вегетационный период.